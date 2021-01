A Tarquinia arriva il Tandem del Gusto con Namo e Belle Hélène

Le due notizie sono arrivate, a stretto giro di posta, qualche settimana fa, al termine di un anno complicato che ha anche lasciato qualche soddisfazione: la pasticceria Belle Hélène e Namo Ristobottega – brillanti realtà di Tarquinia – sono state rispettivamente confermata e inserita nelle guide di Gambero Rosso che segnalano le eccellenze italiane del gusto.

E oggi, in questo cupo periodo fatto di asporto, delivery e impossibilità di accogliere i clienti come al solito, le due donne al centro dei due progetti – Francesca Castignani e Tiziana Favi – si siedono attorno a un tavolo per studiare un’idea che possa, nonostante tutto, stimolare entusiasmo, curiosità e sorrisi ai clienti che amano le loro creazioni.

Quel che ne nasce è il Tandem del Gusto, una speciale operazione pensata per l’asporto che farà giungere nelle case dei clienti la bontà dei prodotti locali elaborati con passione e sapienza dalle mani di Tiziana e Francesca.

Così, lungo cinque settimane, arriveranno l’una dopo l’altra cinque proposte di abbinamento di un piatto realizzato dalla cucina di Namo con un dolce uscito dal laboratorio di Belle Hélène: prodotti per lo più ideati per l’occasione, in un double ogni settimana realizzato in edizione limitata. Sarà consigliata quindi la prenotazione con il giusto anticipo per non perdere l’occasione di un assaggio praticamente unico.

Si inizia con Namo che mette in campo un burrito con chili di carne maremmana piccante e fagioli del Purgatorio della Tuscia e Belle Hélène che vi abbina un Mabon: cremoso e biscotto alla zucca e spezie con crema leggera ai marroni leggermente profumata al rum e base croccante al cioccolato caramellato e fior di sale. Nelle settimane prossime saranno poi, via via, svelate le altre proposte: intanto per le prenotazioni è possibile contattare Namo e Belle Hélène sin da lunedì 25 gennaio. Prime consegne al via da martedì 26!