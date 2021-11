A Tarquinia è già Natale: ecco iniziative e appuntamenti per la magia delle festività nella città etrusca

Riceviamo e pubblichiamo

A Tarquinia è già Natale: mancano quaranta giorni al momento clou delle festività ma per le vie e nelle attività commerciali della città l’atmosfera è già magica, con il Comune di Tarquinia che in collaborazione con i Divini Commercianti ha ideato una serie di iniziative e sorprese per incuriosire e affascinare grandi e piccini.

Già nei prossimi giorni le vie della città si riempiranno di addobbi, con le attività commerciali che hanno ideato uno speciale allestimento coordinato per far splendere le proprie vetrine per tutto il periodo natalizio. Dall’8 dicembre, poi, tutta una serie di iniziative sotto la luce scintillante delle luminarie che brilleranno nel centro storico: protagonista assoluto Babbo Natale, che per tutti i weekend sarà a Tarquinia pronto ad accogliere i bambini con la sua posta mobile accompagnato dagli elfi.

Una stella cometa gigante brillerà in piazza Matteotti, mentre al piazzale Europa spunterà una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Poi mostre, concerti, musica (con street band e fanfara dei bersaglieri), mercatini del gusto e tante iniziative per scaldare l’atmosfera in attesa del Natale, compreso l’inedito arrivo in città dell’amatissimo Grinch, per la prima volta a spasso per le vie di Tarquinia. Il tutto mentre i visitatori potranno godersi le bellezze di Tarquinia e la vivacità dei suoi negozi, per uno shopping natalizio che permetterà di realizzare ogni tipo di desiderio di regalo concedendosi, perché no?, qualche sfizio gustoso nei tanti locali in città.

E dopo il Natale, un altro straordinario appuntamento richiamerà, dopo la lunga attesa causata dalla pandemia, tanti visitatori: il 26 dicembre e il 2 e 6 gennaio torna nel cuore del centro storico di Tarquinia il Presepe Vivente, prima di chiudere il programma festivo il 6 gennaio con la tradizione di Corri per la Befana in collaborazione con Atletica ‘90 Tarquinia.

Un Natale da sogno a Tarquinia, quindi, dall’8 dicembre al 6 gennaio, grazie al Comune di Tarquinia, ai Divini Commercianti e all’associazione Presepe Vivente, oltre a tutte le associazioni che collaborano a regalare a cittadini e visitatori una splendida esperienza festiva.