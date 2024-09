A Tarquinia fine estate in musica: il 14 settembre il debutto de Le Piazzette

A metà settembre, il centro storico di Tarquinia si animerà con “Le Piazzette”, l’evento più festoso e coinvolgente per salutare l’estate in grande stile. Il 14 settembre la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con gruppi musicali live che si esibiranno in ogni angolo e piazza. Sarà una serata all’insegna della musica, del buon cibo e dei drink speciali, con undici band pronte a far scatenare tutti fino a tarda notte. Un’iniziativa nata grazie ai ristoratori locali e coordinata da Fabio Gagni di SeAmiTarquinia, con il supporto di diverse associazioni e il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Un clima di collaborazione per un evento unico

Il progetto de “Le Piazzette” ha visto la partecipazione di molti, creando un clima di collaborazione tra commercianti, associazioni e istituzioni. Fabio Gagni racconta che l’idea è nata insieme a Mario Cappuccini di Bacco Perbacco e ha trovato il sostegno di numerosi locali, associazioni come Pro Loco, Viva Tarquinia, Divini Commercianti e i negozianti del centro. “Essere comunità significa lavorare fianco a fianco – spiega Gagni – e vedere tanta gente unita per rendere possibile questo evento è già un successo.”

Un’occasione per fare festa e amare la città

Le Piazzette non sarà solo una serata di festa, ma un’occasione per riscoprire il senso di comunità. Con musica, piatti particolari e drink a tema, l’evento promette di portare allegria e vivacità nel centro storico. Grazie all’impegno di ristoratori, negozianti e istituzioni, sarà una serata indimenticabile per chiunque ami Tarquinia. “Se ami Tarquinia ci credi… e vieni a Le Piazzette!” è lo slogan che invita tutti a partecipare e a rendere questo appuntamento un successo che potrebbe diventare una tradizione annuale.