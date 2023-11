A Tarquinia fine settimana dedicato all’astronomia con la STAS e il GrAG

Il 2 dicembre, presso la sala Sacchetti di via dell’Archetto 4, Tarquinia, alle 17:30, si terrà la conferenza “L’universo svelato: il GrAG e le stelle ORG”. Gli esperti Antonio Giarrusso, Giorgio Mazzacurati e Carlo Marino condivideranno dettagli sulla prima stella gigante rossa scoperta al Cosmograg, l’osservatorio astronomico del Gruppo astrofili “Galileo Galilei” Aps (GrAG) a Monte Romano. L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura (MiC).

Osservazione del Sole a Monterozzi: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Il 3 dicembre, in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) e il GrAG organizzano un’osservazione del sole nella necropoli dei Monterozzi. L’evento, che si svolgerà dalle 10:30 alle 12:00, è aperto sia agli adulti che ai bambini, inclusi quelli con disabilità. In parallelo, sarà possibile visitare le tombe dipinte etrusche. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione per la visita guidata scrivendo a tarquiniense@gmail.com o chiamando il 339 2011849.