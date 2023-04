A Tarquinia il 16 aprile una giornata dedicata alle erbe officinali: ospite d’onore il noto erborista Marco Sarandrea

Riceviamo e pubblichiamo

Una giornata dedicata alla scoperta delle erbe officinali, dei loro principi e dei rimedi e prodotti che ne derivano: Tarquinia è pronta a ospitare uno dei maggiori esperti in tema di raccolta ed estrazione di erbe spontanee, per produrne fitoterapici quali tinture madri e gemmoderivati, e liquori.

Domenica 16 aprile ospite d’onore sarà infatti Marco Sarandrea, noto erborista, docente in molte scuole e università dedicate alla materia nonché patron dell’azienda che porta il suo nome, punto di riferimento in tema di rimedi erborstici e liquori.

Sarandrea sarà il punto di riferimento di una giornata organizzata e promossa da Namo Ristobottega e dall’erboristeria Mirtilli e Merletti di Tarquinia, dove alle 11 avrà inizio l’evento con una degustazione di liquori guidata proprio da chi li ha ideati e prodotti.

Alle 13, quindi, spostamento da Namo per un pranzo con menu dedicato – studiato dagli chef Tiziana Favi e Hassan Ismail Gafar – a base di erbe spontanee locali e fiori edibili, arricchito dai racconti di Sandra Ianni, esperta in cultura dell’alimentazione con un’attenzione particolare proprio all’utilizzo di fiori e petali, tema cui ha dedicato anche una pubblicazione.

Infine, alle 15, trasferimento in auto e passeggiata dimostrativa guidata da Marco Sarandrea assieme a Sandra Ianni e alla naturopata Roberta di Rocco per imparare a riconoscere le erbe spontanee e scoprirne peculiarità e proprietà.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere sia alle due attività – sui social o in presenza: Namo Ristobottega, in via G.B. Marzi, 1, e Mirtilli e Merletti, in via Cesare Battisti, 8, entrambe a Tarquinia – sia ai numeri 0766 731637 o 320 6304492.