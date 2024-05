Proteste sulle bollette dell’acqua a Montalto di Castro: l’attacco dell’opposizione

Riceviamo da consiglieri di opposizione del Comune di Montalto di Castro Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Angelo Di Giorgio e pubblichiamo

Dopo uno tsunami di lamentele sulla prima bolletta inviata da Talete spa che ha sommerso la maggioranza Socciarelli arriva con notevole ritardo un segnale dall’Amministrazione. Un segnale assolutamente insoddisfacente che dimostra ancora una volta l’inadeguatezza dei nostri governanti.

Come se fosse un utente qualsiasi del servizio idrico l’Amministrazione comunale ha diffuso un comunicato stampa in cui chiede lumi a Talete sui numerosi errori ed incongruenze riscontrate nelle bollette in scadenza il prossimo 15 maggio.

Ma la Sindaca si ricorda che in questi frangenti ci deve mettere la faccia ed agire in prima persona? Una di noi prometteva in campagna elettorale, ma adesso dov’è ? E il suo braccio destro assessore Fedele

dov’è? Lo sanno tutti che la gestione e le trattative che hanno portato alla cessione del servizio a Talete è stato gestito e condotto in numerosi incontri dal duo Socciarelli/Fedele. Neanche due settimane fa sono uscite delle dichiarazioni della Sindaca che magnificavano la cessione a Talete in cui è bene ricordarlo abbiamo messo un depuratore da 800000 euro, opere compensative per più di 400000 euro e un nuovo tratto in località Quartuccio.

E allora ci dicessero dov’è finito lo sportello utenti di Talete che doveva essere aperto a Montalto? Erano stati anche individuati i locali, nella piazza sotto quelli della polizia locale. Ma conta ancora qualcosa il Comune oppure chi viene a Montalto, che sia Talete, Enel, la Regione o le imprese del fotovoltaico fanno quello che gli pare? Avete lasciato i cittadini e le imprese da soli per giorni senza fornire alcuna informazione, nessuna notizia sui canali ufficiali social del Comune sempre pieni di notizie su eventi e feste. Vi preoccupate solo di apparire, come chi nasconde la polvere sotto il tappeto. Ma non basta non parlare dei problemi per far si che questi spariscano (villa Ilvana, la piscina, i lavori al Quartuccio, la situazione alla foce del Fiora…).

Fate aprire subito questo sportello e non ci dite che non ci sono i soldi perché per le feste li trovate ed anche tanti. Pensate finalmente ai cittadini in difficoltà, alle persone anziane. Invece l’unica cosa che sapete fare è un insulso comunicato stampa a nome Amministrazione Comunale per salvare la faccia a tutti e nascondersi dalle responsabilità, ma non vi vergognate neanche un po’?