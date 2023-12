A Tarquinia in Natale entra nel vivo: oggi l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, domani le Fontane Danzanti

Il centro storico di Tarquinia si prepara a ospitare la magia del Natale con due eventi. Oggi, 8 dicembre, alle 16:30, l’Associazione Culturale Viva Tarquinia, in collaborazione con il Comune, inaugura la Casa di Babbo Natale al civico 18 di via dei Granari. Un mondo incantato con il Polo Nord, il giardino delle renne, la fabbrica dei giocattoli e la cucina di Babbo Natale. Un’opera artigianale frutto di settimane di impegno dei volontari.

La magia continua il 9 dicembre, alle 17:30 e 18:30, in piazza Giacomo Matteotti, con lo spettacolo delle Fontane Danzanti proposto dalla Pro loco Tarquinia. Questo evento gratuito trasformerà la piazza in un palcoscenico di luci, colori, e effetti speciali, sincronizzati con celebri canzoni natalizie. Un’esperienza affascinante che unisce acqua, fuoco e musica in un contesto suggestivo.

La Casa di Babbo Natale sarà aperta fino alle 19:30 l’8 dicembre e successivamente nelle date del 9, 10, 16, 17, 22, 23 e 24 dicembre dalle 16:15 alle 19:15. L’ingresso, da vicolo del Seminario, è libero.