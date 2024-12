A Tarquinia Natale in musica: dal 23 dicembre al 3 gennaio l’Etruria Musica Festival nella sua versione invernale

L’atmosfera natalizia si riempie a Tarquinia di tanti appuntamenti in musica: torna l’edizione invernale dell’Etruria Musica Festival, e dal 23 dicembre al 3 gennaio la città è pronta a ospitare artisti di rilievo e giovani talenti.

Un programma composito, che avrà il suo centro primario ma non esclusivo al Teatro Comunale Rossella Falk, il cui palco ospiterà quattro concerti di generi diversi: inaugurazione affidata, il 23 dicembre alle 18, a Fabrizio Bosso, affermato jazzista che arriva a Tarquinia insieme al trio di Marco Guidolotti. Il 27 dicembre sarà la volta della Young Art Jazz Orchestra,con venti giovani musicisti diretti da Mario Corvini in un tributo a Frank Sinatra interpretato da Riccardo Mei. Il 28 dicembre, come da tradizione, spazio al recital pianistico, quest’anno affidato ad Andrea Brunori. Il festival si chiuderà il 3 gennaio con lo spettacolo multimediale “Movimenti” del Prograssik Quartet.

Concerti itineranti e serate nei jazz club

Accanto agli eventi a teatro,tanti eventi collaterali nel centro storico cittadino, per un festival che prende una forma via via più diffusa: il 28 dicembre la Street Band “G. Setaccioli” si esibirà dalle ore 16 e 30 per le vie e piazze cittadine, portando musica in movimento. Le serate del 27 e 28 dicembre vedranno protagonisti alcuni locali cittadini, trasformati per l’occasione in jazz club: Il Grappolo Wine Bar e Bacco perBacco ospiteranno concerti serali con artisti come il duo etnico Rocca-Benigni, il Reunion Trio di Giovanni Benvenuti e il Duo formato da Lorenzo Bisogno e Federico Gili.

Informazioni e biglietteria

Il festival, nelle sue versioni estive e invernali, rappresenta da anni a Tarquinia un punto di riferimento per gli amanti della musica: per ulteriori dettagli e per le prenotazioni, è possibile contattare l’Infopoint al numero 0766.849282 o visitare il sito eventi.archeoares.it. I biglietti per i concerti sono disponibili anche in prevendita online.