A Tarquinia sabato 11 gennaio la presentazione del calendario Corrintuscia 2025

Nasce il CorrinTuscia 2025: sabato 11 gennaio, alle ore 18, la Sala delle Feste della Biblioteca Comunale di Tarquinia sarà il palcoscenico per la presentazione del calendario della nuova edizione del circuito podistico che riunisce i runner della Provincia di Viterbo e non solo. Circa trenta gare organizzate nella Tuscia e nelle aree circostanti per garantire agli appassionati un riferimento di sport, agonismo e divertimento.

Un circuito per tutti, con un occhio all’inclusione

Durante la serata, verranno svelate le novità dell’edizione 2025, tra cui il calendario completo delle gare e le iniziative speciali dedicate al Tuscia Trail. Quest’ultimo, una sezione del circuito dedicata alle corse in montagna, permette di esplorare i sentieri più suggestivi della Tuscia. Ma il Corrintuscia non è solo sport: grande attenzione sarà dedicata al progetto “Migliorabile”, che promuove l’inclusione di atleti diversamente abili nelle competizioni podistiche, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di integrazione sociale.

Un appuntamento da non perdere

L’evento, aperto a tutti, sarà l’occasione per incontrare gli organizzatori, gli atleti e gli appassionati di running, e per scoprire tutte le novità del Corrintuscia 2025. La presenza di rappresentanti istituzionali e di esperti del settore renderà la serata ancora più ricca e interessante.

Appuntamento: Presentazione Corrintuscia 2025

Data: 11 gennaio 2025

Ora: 18

Luogo: Sala delle Feste, Biblioteca Comunale di Tarquinia, via Umberto I, 34

Info: Ingresso libero