A Tarquinia torna il Trenino delle Meraviglie: il 16 settembre un’opportunità in più per la visita guidata itinerante della città

Come un bis a uno spettacolo: una straordinaria occasione per vivere un’esperienza apprezzata e piacevole. A Tarquinia torna il Trenino delle Meraviglie, la visita guidata itinerante per turisti e residenti per vivere in maniera diversa e approfondita i tesori dalla città, dai segreti del centro storico alle bellezze naturalistiche del Lido e delle Saline: terminato il programma di visite inizialmente programmato, ecco questa “special edition” a sorpresa per chi, alle porte dell’autunno, vuol vivere in modo particolare la scoperta della città.

Nel prossimo weekend, e in particolare sabato 16 agosto, con My Love Italy i visitatori potranno di nuovo salire a bordo del trenino e vivere la città etrusca a tutto tondo, dalla storia all’arte alla natura, con una visita guidata itinerante per vivere la bellezza della Tarquinia estiva dalle 18 sino al tramonto.

Le torri, il belvedere, gli scorci tipici del centro storico medievale ma anche il fascino del mare e la bellezza della Riserva Naturale delle Saline: un tour che, grazie alla sapiente voce narrante della guida turistica Claudia Moroni, è un viaggio di scoperta verso storie, personaggi, aneddoti e segreti della città.

Una curiosa opportunità per i turisti in visita ma anche la possibilità, per i tarquiniesi, di approfondire la storia della propria città, scoprendone dettagli magari sconosciuti, storie particolari: per tutti, comunque, la suggestione di una città dalla storia sconfinata.

Il programma, realizzato con il patrocinio del Comune di Tarquinia e in collaborazione con la guida turistica Claudia Moroni ed Eusepi Trasporti, prevede il ritrovo alla Barriera San Giusto alle 17 e 45 per iniziare un viaggio di due ore – dalle 18 alle 20 – alla scoperta dell’infinita storia della città, dei suoi personaggi, luoghi, leggende e misteri.

Per la prevendita – prezzo a persona per adulti di euro 15,00, per i ragazzi da 4 a 11 anni euro 5,00, gratuito da 0 a 3 anni – ci si può rivolgere all’Infopoint di Tarquinia, presso la Sala capitolare degli Agostiniani, alla Barriera San Giusto, contattabile al numero 0766 849 282. Per ogni informazione, è inoltre possibile contattare My Love Italy al 327 730 9039.