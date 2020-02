A Tarquinia tornano le telecamere di Mediaset per “Sempre Verde”

Riceviamo e pubblichiamo

Telecamere Mediaset di nuovo a Tarquinia, stavolta per immortalare alcune delle più significative bellezze archeologiche della cittadina. Coordinatore dell’iniziativa ancora una volta Alberto Tosoni, accompagnato da Rosanna Moioli, che hanno condotto la troupe di Daniela Sardella alla scoperta di luoghi suggestivi ed affascinanti. Grazie all’intervento della Soprintendenza, Mediaset ha immortalato l’Ara della Regina, Porta Romanelli, la Tomba della Mercareccia, una antica cava etrusca e le Tombe degli Auguri e dei Tori; vedremo presto i servizi all’interno del programma “Sempre Verde”, in onda ogni sabato dalle 12:55.

“Tengo a ringraziare i funzionari della Soprintendenza per aver permesso e reso possibile in maniera egregia questa iniziativa seppur con così poco preavviso, ed ovviamente Laura Liguori per aver avuto questa bellissima idea. Non posso poi esimermi dall’essere grato alla famiglia Maggi per la squisita disponibilità ed Alessandra Sileoni per l’aiuto nel coordinamento”.