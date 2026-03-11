A Tarquinia un corso gratuito di pittura per under 30 con gli “Artisti dell’Old Station”

Fabiana Brizi – Particolare tratto dallo studio del Caravaggio

L’associazione Artisti dell’Old Station promuove a Tarquinia un corso gratuito di pittura rivolto agli adulti under 30. Le lezioni si svolgeranno in città con posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 320 11 97 945. Il corso è pensato sia per chi si avvicina per la prima volta alla pittura sia per chi possiede già una base tecnica. Durante gli incontri verranno illustrate le principali fasi e il metodo della pittura, con esercitazioni che permetteranno ai partecipanti di applicare le tecniche sia nelle opere più semplici sia in composizioni più complesse.

In corso anche una mostra all’Old Station Pub

Nel frattempo, presso l’Old Station Pub è visitabile la sesta edizione dell’esposizione delle opere realizzate durante il precedente corso di pittura, curato dall’artista Fabiana Brizi. La mostra presenta una selezione di dipinti ispirati alle nature morte dalla tradizione barocca fino all’arte contemporanea.

Le opere e le artiste in esposizione

Tra le artiste presenti nell’esposizione figurano Fabiana Brizi, Edda Bernardini e Adele Viviana Agostini. Oltre alle nature morte sono esposte anche alcune opere di studio e reinterpretazione artistica, tra cui un Cupido ispirato al “Amor Vincitore” di Caravaggio, affiancato dai dipinti Salomè e Divino Etrusco. La mostra resterà visitabile nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.