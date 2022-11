Una sorpresa in più, ieri, per Tarquinia, nel corso della festa di Halloween che ha animato il pomeriggio cittadino di fine ottobre, tra bambini e ragazzi mascherati e il percorso horror per le vie del centro storico.

Tra i visitatori giunti in città, infatti, anche la cantante e attrice Serena Rossi, celebre tra le altre cose per ”Un posto al sole” e ”Tale e quale show”, che si è prestata a qualche foto con i figuranti e l’assessore Martina Tosoni.