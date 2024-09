A Tolfa il Jazz è donna: al via dal 14 settembre una serie di appuntamenti mensili tra musica e passeggiate

Prosegue la collaborazione tra Tolfa Jazz e “Susan G. Komen Italia”, un’unione nata nel 2016 con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e cura dei tumori del seno. Da settembre a maggio, nove appuntamenti mensili tra musica e passeggiate offriranno un’esperienza unica per le partecipanti, che scopriranno il territorio e rafforzeranno il legame con la natura. Questi eventi sono pensati per promuovere uno stile di vita sano e coinvolgere le “donne in rosa” in attività che uniscono benessere fisico e mentale.

Il primo appuntamento: Rachele Andrioli e “Leuca”

Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 settembre alle 18.00 e vedrà protagonista Rachele Andrioli, una talentuosa cantante e musicista. Con il suo spettacolo “Leuca”, Rachele condurrà il pubblico in un viaggio tra sonorità ancestrali, grazie alla sua voce e a strumenti come lo scacciapensieri, i tamburi a cornice e il flauto armonico. A rendere il tutto ancora più suggestivo, l’uso della loop station, che permette di creare atmosfere uniche e coinvolgenti. Lo spettacolo, che prende vita all’interno della Programmazione Puglia Sounds 2024, rappresenta una fusione di innovazione e tradizione, con un tributo alla musica popolare del Salento e del Mediterraneo.

Passeggiata, concerto e aperitivo

Il programma della giornata inizierà alle 15.00 con una passeggiata sensoriale dedicata alle “donne in rosa”, guidata dalla psicoterapeuta Barbara Loffari. Le partecipanti potranno rilassarsi e connettersi con la natura, preparandosi poi per il concerto serale. Dopo lo spettacolo di Rachele Andrioli, ci sarà un aperitivo a base di prodotti biologici offerto da L’Ottava Goccia Country House, al costo di 20€. Un modo perfetto per concludere una giornata dedicata alla cura di sé e alla scoperta del territorio.

Info e prenotazioni per passeggiata e concerto:

info@tolfajazz.com | Tel: 389.8384355

Info e prenotazioni 392.0526682

