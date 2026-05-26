A Tuscania Massimo Popolizio porta in scena “La caduta di Troia”

Prosegue a Tuscania il progetto culturale “Lo spirito del luogo”, promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio del Ministero della Cultura, con un nuovo appuntamento che intreccia teatro contemporaneo, musica e valorizzazione del patrimonio.

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 17, la suggestiva Chiesa di San Pietro ospiterà lo spettacolo “La caduta di Troia”, interpretato da Massimo Popolizio insieme a Barbara Eramo, Stefano Saletti e Pejman Tadayon.

Dal Libro II dell’Eneide una narrazione immersiva

Lo spettacolo nasce dal secondo libro dell’Eneide e ripercorre uno dei momenti più drammatici del poema: la notte della caduta di Troia, l’inganno del cavallo, la devastazione della città e la fuga di Enea.

Attraverso la voce intensa di Popolizio, le parole di Virgilio si trasformano in immagini vive, in una narrazione capace di restituire tutta la forza evocativa del mito.

Ad accompagnare il racconto saranno le musiche originali eseguite dal vivo, in dialogo con strumenti della tradizione persiana come kemence, daf e ney, creando un paesaggio sonoro sospeso tra Mediterraneo e Oriente.

“Lo spirito del luogo” continua fino a ottobre

Lo spettacolo si inserisce nel calendario de “Lo spirito del luogo”, il progetto diffuso che fino a ottobre trasformerà Tuscania in un laboratorio culturale dedicato a teatro, musica, spiritualità e patrimonio storico-artistico.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata scrivendo all’indirizzo drm-laz.mutuscania@cultura.gov.it.