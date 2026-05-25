San Giorgio, successo per la Giornata Ecologica: raccolti dieci sacchi di rifiuti tra pineta e spiaggia

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio desidera esprimere soddisfazione per la riuscita della “Giornata Ecologica” svoltasi oggi, domenica 24 maggio, che ha registrato una buona partecipazione.

Dalla pineta e sulla spiaggia sono stati raccolti dieci sacchi grandi di immondizia, contenenti carta, bottiglie di vetro e molta plastica. Inoltre, è stata trovata la ringhiera di un letto, lo sportello di un frigorifero, e un ciuccio per bambini.

I soci del consorzio e i volontari hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo con impegno e senso civico alle attività dedicate alla tutela e al decoro del territorio. Una presenza significativa e particolarmente apprezzata è stata quella dell’assessore al Demanio e Patrimonio del Comune di Tarquinia, Andrea Andreani, che ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza delle istituzioni all’iniziativa.

Gradita la partecipazione dei vertici della Università Agraria di Tarquinia: il presidente Alberto Riglietti, il presidente del Consiglio Silvano Olmi e l’assessore Alessandro Sacripanti, la cui presenza è stata motivo di incoraggiamento e gratificazione per tutti i partecipanti.

Il Presidente del Consorzio, la Dott.ssa Giuseppina Conigliello, ringrazia tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie alla buona riuscita della giornata, confermando l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni nella salvaguardia dell’ambiente e di San Giorgio.