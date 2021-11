A Tuscania un Natale dolcissimo con i panettoni artigianali della pasticceria Chantilly

Riceviamo e pubblichiamo

Arrivano i panettoni artigianali della Pasticceria Chantilly: in vista del Natale, dal locale in piazza Italia a Tuscania già si sente l’odore della dolcezza della tradizione, con lo staff della pasticcieria già all’opera per garantire a tutti delle festività dolcissime.

Ore di lavorazione, quelle dedicate a un panettone che diventa un prodotto di alta qualità e alta artigianalità pasticciera, disponibile in quattro differenti gusti: Gianduia, Classico, Pistacchio e Mela e Cannella.

Ma il Natale di Chantilly non si ferma solo al panettone: torroni Artigianali, biscotti tipici della tradizione natalizia, biscotti per bambini e tanti altri dolci per stuzzicare la golosità di ciascuno. Per prenotare i panettoni, si può chiamate lo 0761 096098.