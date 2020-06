“A tutto Gas in Ferramenta”: Mare Gas lancia lo slogan per la stagione estiva

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

“A tutto Gas in Ferramenta” è lo slogan che lanciamo dalla Mare Gas di Mecarini Loris.

Un attività che ha radici profonde nel servizio d fornitura Gas in bombola a Lido di Tarquinia, tanto che il prossimo anno l’attività in continua evoluzione festeggerà i 50 anni di servizio. Grazie a questi anni di esperienza anche durante il periodo più duro della pandemia, siamo rimasti aperti per fornire alla comunità Gas GPL in bombola e assistenza per guasti improvvisi.

Dal 12 giugno siamo anche operativi con il nuovo FERRAMENTA MARE GAS, dove oltre al servizio di vendita e consegna Gas in bombola troverai una fornitura di materiali per tutte le esigenze del fai da Te, giardinaggio, Idraulica, elettricità, edilizia, pitture, vernici e molto altro. Ci trovi a Lido di Tarquinia in Via delle Sirene 12.