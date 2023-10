A Viterbo arriva il Tavolo per la pace: sabato 4 novembre un evento di festa e accoglienza

Riceviamo e pubblichiamo

Un evento di accoglienza e festa promosso dal Tavolo per la pace di Viterbo, il coordinamento di organizzazioni e singoli cittadine e cittadini che da anni operano nel campo della pace, della difesa dei diritti umani e della solidarietà. Questo è “CondiVivere la città“, in programma sabato 4 novembre 2023, con inizio alle ore 17.00 presso la Sala Brutti della Parrocchia Sacra Famiglia (quartiere Carmine).

Il programma della giornata

L’appuntamento si sviluppa attraverso più dimensioni.

La prima è quella dei diritti politici e riguarderà la proposta, rivolta a tutti i sindaci della provincia, di conferimento della cittadinanza onoraria simbolica alle bambine e ai bambini di genitori stranieri nati in Italia e residenti nel viterbese. La proposta, elaborata da anni dal Tavolo, si ispira a quella lanciata dall’UNICEF nel 2012 all’interno della campagna “Io come tu” (maggiori info: https://www.unicef.it/media/cittadinanza-onoraria-ai-bambini-stranieri-nati-in-italia/) che ha raccolto fino a oggi l’adesione di oltre 600 enti locali, grandi e piccoli.

Tra questi il Comune di Formigine, in provincia di Modena, che interverrà all’incontro attraverso la sua vicesindaca Simona Sarracino. Su questo tema interverranno anche due rappresentanti dell’associazione Italiani senza cittadinanza tra cui Sonny Olumati, noto sia per il suo impegno civile che come ballerino e un rappresentante dell’UNICEF.

La seconda dimensione è quella scientifica e consisterà nell’intervento del dott Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, che presenterà il Dossier Statistico Immigrazione 2023, documento storico che fotografa di anno in anno il mondo delle migrazioni vecchie e nuove, la cui diffusione in varie città italiane è iniziata lo scorso 26 ottobre scorso.

La terza, infine, è quella dell’accoglienza e passerà attraverso le esperienze e le problematiche vissute dai sindaci, dagli operatori sociali, dalle ragazze e dai ragazzi italiani e stranieri sul territorio. Infine, presumibilmente intorno alle ore 20, una cena etnica con accompagnamento musicale offrirà una piacevole occasione di condivisione e festa (partecipazione a offerta, per prenotazioni scrivere a tavolopace.viterbo@gmail.com)