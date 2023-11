A Vitorchiano si entra nella “Officina delle Idee”: un nuovo hub culturale per lo studio e la creatività giovanile

A partire dal 24 novembre 2023, Vitorchiano festeggia l’apertura della sala di lettura “Officina delle Idee.” Situata nei locali comunali di Piazza Donatori di Sangue (ex poliambulatorio), questa struttura offre uno spazio dedicato alla cultura e allo studio per giovani dai 12 anni in su. Aperta ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00, la sala fornisce accesso a libri, fumetti, materiali artistici e connessione wi-fi gratuita, creando un ambiente accogliente per gli studenti.

Gestita e presidiata dai giovani volontari del Servizio Civile Nazionale di Vitorchiano, l’Officina delle Idee è molto più di una biblioteca. Oltre a supervisionare il patrimonio librario e assistere gli utenti, i giovani volontari si impegnano a rendere il luogo un centro dinamico per lo studio, la lettura e la creatività.

L’assessore ai servizi sociali e scuola, Fabio Fanelli, sottolinea l’importanza di questo nuovo servizio comunale per sostenere gli studenti nella loro crescita culturale e creativa. Fanelli afferma che l’Officina delle Idee è un segno tangibile dell’impegno del Comune nel rispondere alle esigenze dei giovani, rafforzando così il legame tra l’amministrazione locale e la comunità.

L’assessore al bilancio, patrimonio e personale, Ester Ielmoni, aggiunge che l’ex poliambulatorio, sede dell’Officina delle Idee, si trasforma ora in un punto di aggregazione vitale per i giovani di Vitorchiano. La gestione della sala è affidata ai giovani volontari del Servizio Civile Nazionale, già attivi in altri servizi comunali, come l’info point turistico.

L’Officina delle Idee non intende essere solo uno spazio di lettura, ma un luogo che celebra la cultura, la creatività e il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita della comunità vitorchianese.