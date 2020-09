Abbigliamento da distribuire alle persone vulnerabili: Alma chiede aiuto alle realtà del territorio

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione ALMA OdV presente con una sua sede distaccata sul territorio di Tarquinia, avendo ricevuto in dono dalla ditta ALCOTT un cospicuo quantitativo di capi di abbigliamento nuovi, per raggiungere il maggior numero possibile di vulnerabili, ha chiesto la collaborazione per la distribuzione ad Associazione Camminare Insieme, Associazione Sisto Riario Sforza – studio medico per poveri , alcuni Comitati della Croce Rossa del Lazio, ed alcune associazioni presenti a Tarquinia Semi di Pace , Comunità Mondo Nuovo Onlus , un grazie a tutti per la collaborazione.