Accademia Tarquinia Musica: emozioni e armonia culturale tra Italia e Corea del Sud

L’Accademia Tarquinia Musica ha inaugurato il 2024 con una masterclass coinvolgente, ospitando studenti di conservatorio coreani in viaggio studio in Italia. La presidente, Roberta Ranucci, sottolinea che “la musica è emozione e supera ogni barriera linguistica”. La masterclass, condotta dalla docente di canto lirico Hyo Soon Lee, si è svolta tra la Corea del Sud e Roma.

La conclusione di questa esperienza sarà celebrata il 7 febbraio alle 17 30 presso la sala Sacchetti, via dell’Archetto 4, con un concerto di musica classica ad ingresso libero. Gli studenti, accompagnati al pianoforte da Keunjeong Choi, eseguiranno brani di illustri compositori come Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, e Giacomo Puccini, arricchiti dalla presenza di opere del compositore contemporaneo coreano N. P. Hong.

La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), patrocinatrice dell’evento, ha messo a disposizione la sala Sacchetti per il concerto. “Ringraziamo per la preziosa collaborazione la Stas, nella particolare figura della presidente Alessandra Sileoni”, sottolinea Giovanni Lorenzo Cardia, direttore artistico dell’Accademia Tarquinia Musica. Questo evento è solo uno degli esclusivi appuntamenti organizzati in collaborazione con la Stas, che da anni contribuisce all’arricchimento della vita culturale di Tarquinia.

Inoltre, il 16 febbraio alle 17:30, la sala Sacchetti ospiterà un secondo concerto gratuito con la partecipazione del coro Easygleechoir, composto da giovani disabili coreani, diretto da Youngho Choi, e accompagnato al pianoforte da Younghye Lee. Il coro è in Italia per una serie di concerti, tra cui quello presso la cattedrale di San Pietro, e partecipa a una masterclass tenuta dalla docente dell’Accademia Tarquinia Musica, Hyo Soon Lee. Durante il concerto del 16 febbraio, saranno esposte e donate al pubblico alcune opere realizzate dagli stessi ragazzi, che frequentano una scuola a indirizzo artistico in Corea del Sud.