Acqua: revocato il divieto a Marina Velca Spinicci, resta la non potabilità al Lido

Con Ordinanza sindacale n. 12 del 26 febbraio 2026, il Comune di Tarquinia ha revocato il divieto di utilizzo per uso potabile dell’acqua nella rete di distribuzione di Marina Velca Spinicci – fissato da circa una settimana – confermando invece la non potabilità per la rete del Lido a valle della ex Aurelia.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Francesco Sposetti, si basa sulle comunicazioni della ASL di Viterbo e sugli ultimi campionamenti effettuati da Arpa Lazio. In particolare, è stata accertata la conformità del parametro “enterococchi” per il punto di prelievo di Pian di Spille a Marina Velca Spinicci.

Al Lido restano superamenti dei parametri

Diversa la situazione per la rete Lido a valle della ex Aurelia, dove – oltre al precedente superamento del parametro enterococchi – risulta ora superato anche il parametro del cloro rispetto ai limiti fissati dal D.Lgs. 18/2023. Per questo motivo il divieto di utilizzo per consumo umano resta in vigore.

L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per igiene domestica e per usi in impianti tecnologici, fino a nuove disposizioni. L’ordinanza dispone inoltre che venga data “la più ampia diffusione” al provvedimento, tramite pubblicazione online e comunicazione all’utenza.

Le richieste a Talete e il quadro delle polemiche

Alla società Talete S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, viene richiesto di individuare tempestivamente le cause delle non conformità, adottare i correttivi necessari e regolare la clorazione in modo da garantire una concentrazione minima di 0,2 mg/l di cloro residuo libero all’utenza, oltre a fornire adeguata informazione ai cittadini.

L’aggiornamento arriva dopo giorni di polemiche politiche e prese di posizione pubblicate su lextra.news da parte di Assolidi, Sinistra Italiana e i consiglieri di opposizione, che hanno sollevato questioni sulla comunicazione e sulla gestione complessiva dell’emergenza idrica nelle zone costiere. Resta ora da capire quali saranno i tempi per il pieno ripristino della potabilità anche nella rete del Lido.