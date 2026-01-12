Acquapendente, Emilio Celata torna al Teatro Boni con “A.A.A. Cercasi Luminoso SuperAttimo”

Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Teatro Boni di Acquapendente ospita il ritorno in scena di Emilio Celata con lo spettacolo “A.A.A. Cercasi Luminoso SuperAttimo”. L’appuntamento rientra nella stagione teatrale diretta da Sandro Nardi, che firma anche la regia ed è co-autore del testo insieme a Emilio ed Elisa Celata. Assistente di scena è Marilena Guida.

Uno spettacolo tra ironia e paradosso

“A.A.A. Cercasi Luminoso SuperAttimo” è uno spettacolo di teatro surreale che costruisce la propria comicità attraverso il ribaltamento delle prospettive e l’uso dell’assurdo come strumento di riflessione. Il racconto procede per frammenti e deviazioni, senza seguire una struttura lineare, accompagnando il pubblico in un percorso fatto di domande più che di risposte. Il “SuperAttimo” non viene inteso come un singolo istante, ma come un insieme di momenti che si intrecciano, dando forma a una ricerca che mette in discussione certezze, desideri e convenzioni, tra paradossi narrativi e riferimenti simbolici.

Informazioni su biglietti e contatti

Il Teatro Boni si trova in piazza della Costituente 9, ad Acquapendente. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili anche online sulla piattaforma Vivaticket. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.teatroboni.it oppure contattare i numeri 0763 733 174 e 334 161 55 04, anche tramite WhatsApp.