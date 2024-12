Acquapendente, il Teatro Boni rende omaggio al poeta Giovanni Battista Casti

“Prima la musica e poi le parole”, con musiche di Antonio Salieri e libretto di Giovanni Battista Casti, per la regia di Gabriella Ravazzi, è il prossimo spettacolo in cartellone al Teatro Boni di Acquapendente.

Venerdì 20 dicembre 2024, alle 21, l’evento, inserito nella stagione teatrale diretta da Sandro Nardi, celebra i 300 anni dalla nascita di Casti, poeta nato ad Acquapendente nel 1724 e noto nelle corti europee, tra cui quella viennese, dove l’opera debuttò nel 1786 presso il castello di Schönbrunn.

Un’opera comica tra metateatro e tradizione viennese

“Prima la musica e poi le parole” rappresenta uno dei lavori più riusciti di Salieri, caratterizzato dalla tecnica del metateatro, molto apprezzata nel teatro musicale settecentesco. Il libretto di Casti mette in luce i capricci delle primedonne e la rivalità tra librettista e compositore, offrendo una caricatura del mondo teatrale dell’epoca. I protagonisti, attraverso battute, allusioni e recitazioni enfatizzate, danno vita a un ritmo vivace e serrato che rende lo spettacolo un momento di puro divertimento, in linea con la tradizione comica della corte di Giuseppe II.

Capodanno al Boni con cena e spettacolo comico

Prosegue intanto la vendita dei biglietti per l’evento di Capodanno al Teatro Boni, previsto per martedì 31 dicembre 2024. La serata prevede una cena nella suggestiva cornice del teatro, seguita dallo spettacolo comico “Lucchettino Classic”, con protagonisti i Lucchettino. A mezzanotte, brindisi augurale con spumante, panettone e dolci per festeggiare l’arrivo del 2025. La stagione teatrale 2024-2025, intitolata “Il teatro è l’essenza dell’essere umano”, è realizzata con il sostegno del Comune di Acquapendente e della Regione Lazio. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.teatroboni.it o contattare il numero 0763 733 174.