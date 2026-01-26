Acquapendente, omaggio a Franco Battiato al Teatro Boni con il Quartetto d’Arti

Una domenica dedicata alla musica d’autore al Teatro Boni di Acquapendente. Nell’ambito della stagione teatrale diretta da Sandro Nardi, domenica 1° febbraio 2026, alle ore 17.30, è in programma il concerto del Quartetto d’Arti dal titolo “Perché sei un essere speciale”, omaggio alla produzione musicale di Franco Battiato.

Un percorso musicale tra canzone d’autore e spiritualità

Lo spettacolo prende ispirazione dall’eclettico universo artistico di Battiato, proponendo un percorso che intreccia musica colta, pop d’autore e dimensione spirituale. Sul palco Daniela Di Renzo (voce), Eleonora Giosuè (violino e voce), Roberto Boarini (violoncello e voce) e Stefano Ciuffi (chitarre e voce) danno vita a un dialogo sonoro costruito su archi, chitarre e voci, alternando armonie leggere a momenti di maggiore intensità espressiva. Il Quartetto d’Arti si distingue per la capacità di fondere linguaggi musicali diversi, dalla classica al jazz, fino alla canzone d’autore italiana.

Informazioni utili e appuntamenti al Teatro Boni

Il Teatro Boni si trova ad Acquapendente, in piazza della Costituente 9. I biglietti per il concerto sono disponibili anche online sul circuito Vivaticket. Informazioni e prenotazioni: www.teatroboni.it, telefono 0763 733 174, WhatsApp 334 16 15 504. Sono inoltre aperte le prenotazioni per il tradizionale ballo in maschera di Carnevale, in programma sabato 14 febbraio dalle ore 23.30, con musica a cura del dj Davide Lo Conte, che trasformerà il teatro in una location dedicata alla festa.