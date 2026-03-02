Acquapendente, “Ospiti” al Teatro Boni per la Giornata della Donna

Il Teatro Boni di Acquapendente celebra la Giornata internazionale della donna con uno spettacolo inserito nella stagione diretta da Sandro Nardi. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 17:30, andrà in scena “Ospiti”, commedia di Angelo Longoni con Mario Antinolfi, Francesca Ceci e Nicola Paduano, per la regia di Marco Cavallaro.

Lo spettacolo propone una trama costruita attorno a un uomo appena separato, un ex inquilino ingombrante, una donna e il suo spasimante respinto, riuniti nella stessa abitazione. Ne deriva una commedia degli equivoci che gioca sul tema degli “ex”, tra situazioni impreviste e dialoghi serrati.

Una commedia di equivoci tra ironia e ritmo

“Ospiti” si sviluppa attraverso continui capovolgimenti e scambi vivaci, richiamando le atmosfere delle commedie americane degli anni Sessanta e Settanta. Il testo punta su ritmo e leggerezza, offrendo al pubblico un’occasione di intrattenimento basata su dinamiche relazionali e situazioni paradossali.

L’allestimento rientra nella programmazione teatrale del Boni, consolidando l’offerta culturale della struttura per la stagione in corso.

Apericena su prenotazione e informazioni utili

Al termine dello spettacolo, alle ore 19:00, è previsto un apericena a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria. Il Teatro Boni si trova ad Acquapendente (VT), in Piazza della Costituente 9.

I biglietti sono disponibili anche online su vivaticket.com. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito teatroboni.it con oppure contattare i numeri 0763 733 174 e 334 16 15 504 (prenotazioni anche via WhatsApp).