È stato presentato ad Acquapendente, presso la Biblioteca comunale, il catalogo della mostra “Evviva il Carnevale!”. L’esposizione, a cura di Cesare Goretti e Angelo Vitali, è stata inaugurata lo scorso 21 gennaio 2023 negli spazi della Biblioteca in Via Cantorrivo e prende prende il nome da una delle canzoni della tradizione carnascialesca. Un vero e proprio percorso che si snoda tra immagini e cartapesta, tra cui la maschera locale del Saltaripe, per riscoprire e suscitare la magia di questa manifestazione.

“Riunire in un catalogo emozioni e sensazioni vissute tanti anni fa – commenta Monica Putano Alias Bisti, vice sindaca e assessore alla cultura e al turismo – ci aiuta a ricordare le nostre tradizioni, che abbiamo il diritto e il dovere di tramandare, soprattutto tra i giovani. Quest’anno ci siamo mossi per riacquisire una parte significativa della nostra identità comunitaria come il Carnevale aquesiano e vogliamo realizzare fin da subito un’ampia collaborazione con le realtà locali per valorizzare questa antica festa e tutto ciò che è ad essa collegato, come l’artigianato della cartapesta. Grazie a tutte le realtà di Acquapendente che stanno fornendo il loro prezioso apporto”.

Intanto il Carnevale Aquesiano, tornato ad animare la città dopo i due anni di stop causati dall’emergenza sanitaria, si prepara a vivere il suo culmine tra maschere, musica, balli e dolci tipici. Domenica 19 e martedì 21 febbraio nella centrale Piazza Girolamo Fabrizio saranno nuovamente protagonisti i gruppi mascherati, dopo il successo della scorsa domenica. “Abbiamo riscontrato – continua Putano Alias Bisti – una forte partecipazione e dalle 18 mascherate partecipanti al concorso siamo saliti a quota 22, più tutti i gruppi liberi. Sono state realizzate maschere molto belle e di elevata qualità. Un afflusso importante di pubblico che è la risposta migliore per la ripartenza. Invitiamo tutti gli aquesiani e i visitatori a mascherarsi per divertirci tutti insieme”.

Il Carnevale Aquesiano, che include anche l’aspetto gastronomico l’edizione numero 44 della Sagra della Fregnaccia a cura della Pro Loco, si concluderà martedì grasso con la tradizionale fiaccolata e il falò in cui viene dato alle fiamme il “Carnevalaccio”.