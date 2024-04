Agraria, Marchetti in vista del primo consiglio: “All’opposizione per un dialogo costruttivo in difesa degli interessi dell’ente”

Riceviamo e pubblichiamo

Martedi 30 aprile è stata convocata la prima seduta del consiglio di amministrazione dell’Università agraria per l’elezione del presidente del consiglio e l’illustrazione delle linee di indirizzo della maggioranza. Il candidato presidente della lista Civici per l’Agraria, Giovanni Marchetti, e i consiglieri Ascenzio Benedetti e Andrea Ortenzi siederanno tra i banchi della minoranza pronti a proporre alternative alle politiche dell’Ente e garantire un controllo democratico e trasparente dello stesso.

A pochi giorni dal voto che ha visto la vittoria di Alberto Riglietti, sostenuto dall’attuale amministrazione comunale targata Fratelli d’Italia, Giovanni Marchetti intende ringraziare tutti i cittadini che hanno sostenuto la lista Civici per l’Agraria.

“Cari tarquiniesi, vorrei ringraziare personalmente ognuno di voi per il sostegno e la preferenza che avete espresso per la nostra lista, per i nostri candidati e per la mia persona. Questo ringraziamento è doveroso da parte mia per l’affetto e la vicinanza che ci avete dimostrato in questi ultimi mesi. E’ stata una campagna elettorale intensa, avevamo due schieramenti molto compatti di fronte, sostenuti, più e meno palesemente, da forze politiche importanti. La nostra lista, invece, contrariamente a quanti hanno dichiarato, non ha avuto l’appoggio di nessun partito politico, dimostrando di saper farcela da sola, questa è stata la scommessa più importante. Avevamo progetti di ristrutturazione e risanamento dell’Ente, lo faremo con convinzione e audacia tra i banchi dell’opposizione, favorendo un dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche nella difesa dei diritti e degli interessi della comunità e dell’università. Auspichiamo che dal lavoro condiviso si possa finalmente ridare la spinta giusta all’agraria, un patrimonio che ci appartiene e che è parte integrante di tutta la comunità”.