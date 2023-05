Acquapendente, sabato 27 maggio il Microchip Day per l’applicazione gratuita del microchip ai cani

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 27 maggio 2023 dalle ore 14.00 alle 18.00 ad Acquapendente, presso il Giardino delle Rose in Via Cantorrivo, si terrà il Microchip Day per l’applicazione gratuita del microchip ai cani, rivolto ai proprietari residenti nel territorio comunale. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la locale sezione ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e con la partecipazione dei veterinari della ASL Viterbo che si occuperanno dell’applicazione del chip agli animali, coadiuvati dai volontari ENPA.

L’applicazione del microchip al proprio cane è una pratica obbligatoria per legge, con cui avviene la registrazione all’anagrafe canina della ASL. Questo sistema facilita l’identificazione e la restituzione al proprietario in caso di smarrimento o furto dell’animale, oltre a costituire un deterrente contro i casi di abbandono e a fornire informazioni essenziali sulle vaccinazioni e per l’emissione di ricette elettroniche.

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione proprie risorse per l’acquisto dei microchip, mentre la Regione Lazio ha concesso per questa occasione la gratuità della tassa regionale. La giornata si inserisce nelle attività di collaborazione tra Comune ed ENPA di Acquapendente, già avviate con la convenzione per la gestione dell’area di sgambamento e di un locale in affidamento presso il Giardino delle Rose. Lo scorso gennaio è stato inoltre consegnato ai volontari un lettore di microchip per cani in comodato d’uso gratuito.

“Il microchip – afferma l’assessore all’ambiente Glauco Clementucci – oltre che un obbligo di legge e quindi un dovere per ogni proprietario, è anche un diritto per i nostri amici a quattro zampe, perché rappresenta la loro carta d’identità. Permette l’identificazione del cane in caso di smarrimento, nonché di contrastare furti, rapimenti e abbandoni. Un tema su cui il nostro Comune è particolarmente sensibile. Grazie ai volontari ENPA per il loro costante impegno a tutela degli animali e al servizio veterinario ASL per la professionalità”. In caso di maltempo il Microchip Day sarà rinviato a data da destinarsi.