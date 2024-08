Acquapendente, torna il Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana

Acquapendente si prepara a ospitare nuovamente il Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana, una manifestazione che celebra le radici agricole e artigianali del territorio. Dal 22 al 25 agosto 2024, le vie del centro storico prenderanno vita con rievocazioni di scene di vita contadina, mercatini di artigianato, esposizioni di attrezzi d’epoca, intrattenimenti musicali, incontri culturali e stand enogastronomici. Ogni sera, a partire dalle 19.00, sarà possibile assaporare piatti tipici preparati secondo antiche ricette, immergendosi nei sapori e nelle tradizioni del passato.

Tradizioni e allestimenti storici

Il cuore della manifestazione si troverà in angoli speciali del centro storico. In Piazzetta Fonte della Rugarella, sarà allestito l’angolo del contadino, mentre in Via Rugarella si potrà ammirare il tradizionale corredo di nozze. La carbonaia sarà ospitata presso le Officine Kairos, e per le strade cittadine si svolgerà il “Motofolk”. I musei della città saranno aperti al pubblico, offrendo la possibilità di visitare numerose mostre. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 22 agosto alle 18.00 presso la Biblioteca Comunale.

Spettacoli, rievocazioni e conclusione festosa

Le serate saranno animate da musica e balli in Piazza Girolamo Fabrizio, con orchestre spettacolo a partire dalle 21.30. Tra gli eventi principali, il matrimonio contadino il 22 e 24 agosto, il corteo contadino e artigiano il 23 agosto, e la veglia finale nell’aia alla Rugarella il 25 agosto. Sempre il 25 agosto, alle 19.00 in Via Roma, si terrà una sfilata sul recupero vintage e non, curata da Officine Kairos. Questo evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Acquapendente, della Pro Loco di Acquapendente, dell’Associazione Teatro Boni e del Consiglio dei Giovani, con il sostegno della Regione Lazio e ARSIAL.