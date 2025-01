Ad Acquapendente una serie di incontri dedicati ai genitori in Biblioteca Comunale

Una serie di incontri informativi rivolti ai genitori di bambini e bambine da 0 a 3 anni: è l’iniziativa organizzata e ospitata dalla Biblioteca Comunale di Acquapendente, frutto della collaborazione tra la biblioteca stessa, le educatrici dell’asilo nido Mani in Pasta e la cooperativa sociale Gea. Gli incontri offriranno un’opportunità di approfondimento su tematiche importanti legate alla crescita dei più piccoli, favorendo lo scambio di esperienze tra genitori.

Calendario degli Incontri

Il primo incontro è in programma mercoledì 12 febbraio 2025, alle ore 15 e 45, con la nutrizionista Silvia Ricci, che guiderà i partecipanti nel “Viaggio nella funzione alimentare del bambino 0-3 anni”. Sabato 15 febbraio, alle 10 e 30, si terrà invece un laboratorio di lettura per bambini da 0 a 3 anni, curato dalle educatrici dell’asilo nido Mani in Pasta. Il ciclo di incontri proseguirà mercoledì 19 febbraio alle 16 e 30, con la psicologa Giuliana Taddei, che affronterà il tema “Genitori stanchi: gestire le emozioni e sentirsi all’altezza del ruolo genitoriale”.

Ultimo Incontro e Dettagli

L’ultimo appuntamento si terrà mercoledì 12 marzo, alle 16 e 30, con la nutrizionista Silvia Ricci e la psicologa Giuliana Taddei che discuteranno con i genitori degli “Aspetti psicologici dell’alimentazione nel rapporto madre-bambino”. Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale di Acquapendente, in Via Cantorrivo, 13. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0763 734 776.

Informazioni utili

Date e Orari:

Mercoledì 12 febbraio 2025, ore 15:45 – “Viaggio nella funzione alimentare del bambino 0-3 anni” con la nutrizionista Silvia Ricci

– “Viaggio nella funzione alimentare del bambino 0-3 anni” con la nutrizionista Silvia Ricci Sabato 15 febbraio 2025, ore 10:30 – Laboratorio di lettura 0-3 anni con le educatrici dell’asilo nido Mani in Pasta

– Laboratorio di lettura 0-3 anni con le educatrici dell’asilo nido Mani in Pasta Mercoledì 19 febbraio 2025, ore 16:30 – “Genitori stanchi: gestire le emozioni e sentirsi all’altezza del ruolo genitoriale” con la psicologa Giuliana Taddei

– “Genitori stanchi: gestire le emozioni e sentirsi all’altezza del ruolo genitoriale” con la psicologa Giuliana Taddei Mercoledì 12 marzo 2025, ore 16:30 – “Aspetti psicologici dell’alimentazione nel rapporto madre-bambino” con Silvia Ricci e Giuliana Taddei

Luogo: Biblioteca Comunale di Acquapendente, Via Cantorrivo 13

Info: 0763.734776