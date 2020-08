Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

“Ad agosto tutto esaurito a Tarquinia Lido”. Giuliano Colotto responsabile dell’agenzia Re/Max Best, per le interviste al Bomber Beach, analizza il mercato immobiliare, con particolare riguardo per il segmento degli affitti.

“E’ momento di forte richiesta per le case al mare del nostro litorale – prosegue Colotto -. La clientela dopo la pandemia sta richiedendo varie tipologie, specie le villette e gli appartamenti con ampi terrazzi. Il lockdown ha inciso molto sulle loro abitudini. Chi prima andava all’estero o era solito programmare una crociera, dato il periodo, ha scelto di trascorrere una vacanza di prossimità, sfruttando la casa al mare di proprietà o prenotando un affitto. In questo momento al lido c’è grande fermento. Per quanto riguarda il mercato degli acquisti, invece, abbiamo una crescita anche in questo comparto sempre con le tipologie di cui sopra. C’è richiesta anche di terreni da acquistare riscoprendo anche la campagna a fini lavorativi. Con l’occasione volevo informare che grazie alla collaborazione con i gestori del Bomber Beach – uno stabilimento frequentato da una clientela giovane e dinamica, alla quale puntiamo con forza – abbiamo attivato “24Max “, un servizio di mutui, di finanziamento e di cessione del quinto curati da un consulente del gruppo Re/Max disponibile nel nostro ufficio di Via Umberto I che va così ad affiancare le nostre attività tradizionali legate all’immobiliare”.