Addio a Giovanni Battista Agate: imprenditore, politico repubblicano e brava persona

Tarquinia dice addio oggi a Giovanni Battista Agate, imprenditore e personaggio della vita politica cittadina ricordato con affetto e stima da molti.

In tanti, sui social, ricordano la sua esperienza politica indissolubilmente legata al Partito Repubblicano, in una stagione in cui il dialogo e i legami, anche tra avversari, rendevano l’agone politico probabilmente più ricco e condiviso di quanto non sia ora, anche grazie proprio a personalità come quelle di Giovanni Battista. Una figura, la sua, spesasi in modo particolare per l’Università Agraria, di cui è stato amministratore e anche assessore: arrivano, in queste ore, i ricordi e le condoglianze anche dall’ente di via Garibaldi e dell’attuale presidente Riglietti.

“Uomo giusto, pacato e caparbio – le parole, invecem di Alessandro Antonelli, che con Agate ha condiviso gran parte del suo periodo da presidente – I suoi consigli erano sempre preziosi: anche nei momenti più complicati sapeva rimanere equilibrato e trovava sempre le parole giuste. Un politico d’altri tempi mosso da passione autentica”.

Ma non si può scordare la visione imprenditoriale e il successo di un’attività che tutt’ora prospera e che ha persino valicato i confini della città: quel Parati Etruria che, prima al centro storico, quindi fuori dalle mura e ora alla zona artigianale è punto di riferimento per tanti professionisti della zona e per i concittadini che, come era sempre stato con lui, anche ora vi trovano competenza e accoglienza.

Condoglianze e omaggio anche dall’associazione Marina d’Italia di Tarquinia, che ne ricorda la lunga militanza e il periodo da presidente, chiusosi nel 2022, oltre alla passione e all’entusiasmo.

I funerali si terranno domani, 21 novembre, alle 15 presso la parrocchia della Madonna dell’Ulivo. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione.