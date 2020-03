Addio a Padre Cirillo Gheza: fu parroco anche a Tarquinia

Lutto anche per la città di Tarquinia, almeno per le tante persone che ne serbavano un bel ricordo: è morto a Bergamo all’età di 85 anni padre Cirillo Gheza, che era stato negli anni ’70 parroco di San Leonardo.

Ne dà notizia oggi, tra gli altri, la Nazione, che ricordando l’esperienza di padre Cirillo a Prato spiega come risiedesse da qualche tempo in una comunità della Congregazione del Santissimo Sacramento per religiosi anziani e bisognosi di cure a Ponteranica in provincia di Bergamo.

Qui è deceduto mercoledì scorso, 18 marzo. Negli stessi giorni, nella comunità – proprio in piena zona rossa – sono deceduti altri tre confratelli, uno dei quali risultato positivo al test al Covid-19. Padre Cirillo non era stato sottoposto a tampone, per cui non si sa se la sua scomparsa sia legata al virus.