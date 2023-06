“Addio Ennio: mi mancherai come negoziante ma soprattutto come amico”

Riceviamo da Maurizio Guidozzi e pubblichiamo

Scrivo queste poche righe per ricordare Ennio Amicizia, un’a ‘istituzione nei negozi di articoli sportivi: dietro quell’aria di uomo distaccato che a volte sembrava anche seccato di servire i propri clienti, si celava una persona gentile e disponibile.

Personalmente ne ho avuto prova nei miei oltre quaranta anni di clientela, sempre disponibile. Con lui ho iniziato con le scarpe da corsa passando ai motorini e finendo con le bici, ed anche come sponsor delle manifestazioni: mai uno screzio, sempre pronto se qualcosa non andava. Mi mancherà personalmente come venditore ma soprattutto come amico. Credo che mancherà anche a Tarquinia la sua presenza nel negozio vicino alla fontana. Riposa in pace Ennio.