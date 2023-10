AGM Consulting S.a.s.: più di un consulente per la salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivo da perseguire in tutte le aziende: “Zero infortuni, zero malattie professionali, zero sanzioni!”

Prima che consulenti per la salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), siamo persone. Come quelle che incontriamo ogni giorno nelle aziende, medie e piccole, che si rivolgono a noi per individuare le migliori procedure e tutelare nel modo più efficace la salute dei lavoratori. Ogni impresa è un caso unico e, quasi sempre, ha una forte necessità di essere supportata con servizi versatili, molto efficienti e che offrano una forte interazione.

AGM Consulting affianca le imprese con un servizio di consulenza che si adatta alle esigenze delle singole aziende. Il punto di forza principale del nostro approccio è legato alla presenza: lavoriamo fianco a fianco con le figure interne all’azienda e con i titolari per valutare insieme ogni rischio e ogni soluzione. Non ci limitiamo mai a redigere una mera documentazione: valutiamo, proponiamo e ci adoperiamo per spiegare o per suggerire.

Ai nostri clienti offriamo un supporto completo ed efficiente, non solo in termini di servizio, ma di presenza, affiancandoli in molteplici attività, come:

assunzione incarico RSPP esterno e organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

attività di sopralluogo con report scritto delle non conformità rilevate e le azioni correttive necessarie;

elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza in seguito ai cambiamenti organizzativi aziendali;

aggiornamento normativo per quanto attiene la emanazione di nuove leggi e norme;

partecipazione alla riunione periodica annuale;

elaborazione di informative e procedure di lavoro;

proposta corsi di informazione, formazione e addestramento per tutti i soggetti della sicurezza;

monitoraggio continuo delle vostre scadenze ed adempimenti;

consulenza ed assistenza telefonica e telematica;

Intendiamo sottolineare che le attività svolte dal RSPP sono di grande importanza per evitare che il legale rappresentante dell’azienda incorra in sanzioni di natura penale e civile in caso di incidenti o di semplice inadempienza in relazione alle normative vigenti ed alle misure di sicurezza, anche in assenza di incidenti, e quindi riteniamo che gli interventi proposti per la Vs. azienda costituiscano il minimo necessario per garantire una ragionevole tranquillità.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.agmconsulting.it o contattateci allo 0766.730399 e all’indirizzo email m.marzi@agmconsulting.it.

