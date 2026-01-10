extraAgenda! Il calendario di eventi, serate, appuntamenti, mercatini e spettacoli a Tarquinia (e dintorni)

Feste, sagre, serate, eventi, spettacoli, mercatini e tanto altro ancora: gli appuntamenti di vario tipo a Tarquinia (e dintorni) in un unica pagina: se avete eventi da segnalare, scriveteci a redazione@lextra.news oppure WhatsApp 328 671 72 30. La pubblicazione è gratuita.
2026
GENNAIO
Sabato 10 gennaio
La nuotatrice notturna
Presentazione del libro di Adrián N. Bravi
Biblioteca Comunale – Via Umberto I – Ore 17
CorrinTuscia
Presentazione dell’edizione 2026
Sala delle Feste – Biblioteca Comunale – Via Umberto I – Ore 18
Domenica 11 gennaio
Corri per la Befana
Corsa per bambini a scopo benefico.
Piazza Matteotti, ore 9.30.
Discesa della Befana
Festa per i bambini con arrivo della Befana.
Piazza Matteotti, ore 12.00
Presepe Vivente
Chiostro del Monastero delle Benedettine (Info)
Via Umberto I – Dalle 17
Gin Game
Spettacolo teatrale con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi
Teatro comunale Rossella Falk – Piazza Cavour – Ore 18
Venerdì 16 gennaio
Pagine a Colori
Incontro con Pina Irace
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17
Domenica 18 gennaio
Finiti i giri
Presentazione del libro di Paolo Tosi
Ore 11 – Libreria La Vita Nova – Via G, Carducci, 8
Venerdì 23 gennaio
Pagine a Colori
Incontro con Elisa Vincenzi
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17
MARZO
Venerdì 13 marzo
Pagine a Colori
Incontro con Alessia Racci Chini
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17
SETTEMBRE
Domenica 20 settembre
Nature Run – 10km del Mare
Gara podistica di 10km
Ore 9:30 – Tarquinia Lido