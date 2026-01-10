extraAgenda! Il calendario di eventi, serate, appuntamenti, mercatini e spettacoli a Tarquinia (e dintorni)

Feste, sagre, serate, eventi, spettacoli, mercatini e tanto altro ancora: gli appuntamenti di vario tipo a Tarquinia (e dintorni) in un unica pagina: se avete eventi da segnalare, scriveteci a redazione@lextra.news oppure WhatsApp 328 671 72 30. La pubblicazione è gratuita.

2026

GENNAIO

Sabato 10 gennaio

La nuotatrice notturna

Presentazione del libro di Adrián N. Bravi

Biblioteca Comunale – Via Umberto I – Ore 17

CorrinTuscia

Presentazione dell’edizione 2026

Sala delle Feste – Biblioteca Comunale – Via Umberto I – Ore 18

Domenica 11 gennaio

Corri per la Befana

Corsa per bambini a scopo benefico.​

Piazza Matteotti, ore 9.30.​

Discesa della Befana

Festa per i bambini con arrivo della Befana.​

Piazza Matteotti, ore 12.00

Presepe Vivente

Chiostro del Monastero delle Benedettine (Info)

Via Umberto I – Dalle 17

Gin Game

Spettacolo teatrale con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi

Teatro comunale Rossella Falk – Piazza Cavour – Ore 18

Venerdì 16 gennaio

Pagine a Colori

Incontro con Pina Irace

Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

Domenica 18 gennaio

Finiti i giri

Presentazione del libro di Paolo Tosi

Ore 11 – Libreria La Vita Nova – Via G, Carducci, 8

Venerdì 23 gennaio

Pagine a Colori

Incontro con Elisa Vincenzi

Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

MARZO

Venerdì 13 marzo

Pagine a Colori

Incontro con Alessia Racci Chini

Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

SETTEMBRE

Domenica 20 settembre

Nature Run – 10km del Mare

Gara podistica di 10km

Ore 9:30 – Tarquinia Lido



