#extraAgenda! Il calendario di eventi, serate, appuntamenti, mercatini e spettacoli a Tarquinia (e dintorni)

Feste, sagre, serate, eventi, spettacoli, mercatini e tanto altro ancora: gli appuntamenti di vario tipo a Tarquinia (e dintorni)

2026

GENNAIO

Sabato 10 gennaio

La nuotatrice notturna
Presentazione del libro di Adrián N. Bravi
Biblioteca Comunale – Via Umberto I – Ore 17

CorrinTuscia
Presentazione dell’edizione 2026
Sala delle Feste – Biblioteca Comunale – Via Umberto I – Ore 18

Domenica 11 gennaio

Corri per la Befana
Corsa per bambini a scopo benefico.​
Piazza Matteotti, ore 9.30.​

Discesa della Befana
Festa per i bambini con arrivo della Befana.​
Piazza Matteotti, ore 12.00

Presepe Vivente
Chiostro del Monastero delle Benedettine (Info)
Via Umberto I – Dalle 17

Gin Game
Spettacolo teatrale con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi
Teatro comunale Rossella Falk – Piazza Cavour – Ore 18

Venerdì 16 gennaio

Pagine a Colori
Incontro con Pina Irace
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

Domenica 18 gennaio

Finiti i giri
Presentazione del libro di Paolo Tosi
Ore 11 – Libreria La Vita Nova – Via G, Carducci, 8

Venerdì 23 gennaio

Pagine a Colori
Incontro con Elisa Vincenzi
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

MARZO

Venerdì 13 marzo

Pagine a Colori
Incontro con Alessia Racci Chini
Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I – Ore 17

SETTEMBRE

Domenica 20 settembre

Nature Run – 10km del Mare
Gara podistica di 10km
Ore 9:30 – Tarquinia Lido

La pubblicazione su questa pagina dell’evento è gratuita. Saranno inseriti i link ai comunicati delle iniziative pubbliche: qualora si volesse aggiungere un link o un articolo a eventi organizzati da privati, sarà possibile contattare la redazione (fatta salva la gratuità dell’inserimento dell’evento in questa pagina). Al momento della comunicazione, il privato o l’azienda accetta la pubblicazione dei dati relativi a nome, cognome, denominazione sociale, indirizzo e-mail e recapiti, anche telefonici; ad ogni modo, in qualsiasi momento il soggetto o l’azienda può richiedere la rimozione dei propri dati.