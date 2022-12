Agraria2022, Gasparri a cena a Tarquinia a sostegno della lista Tarquinia Libera

Lunedì 5 dicembre a Etruscopolis, a Tarquinia, è stato scenario di una cena che ha visto l’intervento di molti personaggi di rilievo del panorama politico, in particolare nell’orbita di Forza Italia, giunti in città a sostegno della lista Tarquinia Libera a sostegno del candidato presidente Alberto Tosoni e strettamente legata al partito azzurro.

Accolti dal coordinatore locale di Forza Italia, Daniela Bordo, erano presenti il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, parecchi sindaci della Provincia di Viterbo, Giulio Marini, responsabile regionale del dipartimento turismo di Forza Italia nel Lazio, Giovanni Arena e Antonio Crabolo, che ha parlato di tematiche legati alla tutela dell’ambiente e della sostenibilità.

Si è parlato del rilievo dell’agricoltura nell’economia italiana e del territorio tarquiniese in particolare, con la storica vocazione della Tuscia in tal senso. “Un grazie va ai cittadini che hanno partecipato – le parole di Daniela Bordo – agricoltori, imprenditori, commercialisti, avvocati… Abbiamo fatto politica in maniera “romantica”, quasi familiare, ed è stato un onore vivere questo dialogo fatto di argomenti, progettualità, amicizia, senza invece il desiderio del singolo strapuntino politico. Eravamo circa 200 persone e spero che Tarquinia Libera sia premiata da questo modo di fare politica, evitando autoritarismi e distacco dalla popolazione”.