Agraria2022, Tarquinia2024: “Affidiamo il campo gara del Centro aziendale alle associazioni del territorio”

Riqualificazione, valorizzazione e investimento al centro del nostro programma di governo per l’Università Agraria di Tarquinia con Maurizio Leoncelli Presidente. Non solo ordinaria amministrazione, ma vero e proprio rilancio dell’ente.

Tra le proposte della lista “Tarquinia2024” l’affidamento in concessione tramite apposito bando pubblico rivolto alle associazioni del territorio del campo gara situato presso il centro aziendale de “La Roccaccia” per una innovativa gestione dello stesso. L’obbiettivo – spiegano da Tarquinia 2024 – è quello di renderlo quanto più accessibile e fruibile durante i mesi dell’anno con la calendarizzazione di eventi equestri e sociali.

Il Campo Gara del centro aziendale è sempre stato palcoscenico privilegiato di numerose gare equestri, della cattura al vitello e tanto altro ma utilizzato solo durante la tradizionale Festa della Merca, e purtroppo negli ultimi anni neanche in questa occasione, costringendo gli appassionati a trasferte nei comuni limitrofi. Perché quindi non sfruttare quello che di bello già abbiamo, rendendolo funzionale e invertire questa tendenza ospitando noi a Tarquinia, presso il nostro centro questi sportivi o appassionati? La gestione affidata ad un soggetto associativo consolidato può essere per noi una soluzione efficace che porterebbe a conoscere la meraviglia di quei posti incontaminati a tanti turisti e soprattutto renderebbe i cittadini di Tarquinia orgogliosi della propria terra e delle proprie tradizioni.