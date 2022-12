Agraria2022, Tarquinia2024: “Domenica può e deve rappresentare una discontinuità con queste amministrazioni”

Riceviamo da Tarquinia2024 e pubblichiamo

La presenza di Tarquinia2024 alle elezioni di questa domenica 11 dicembre per il rinnovo del Presidente e del consiglio dell’Università Agraria è la naturale continuità del percorso che abbiamo intrapreso con la collega Arianna dallo scorso anno in consiglio comunale. Lo dovevamo alle tante amiche e ai tanti amici che in tutto questo lungo periodo ci hanno aiutato, sostenuto, spronato e supportato nella nostra attività di opposizione all’amministrazione comunale ed alle scelte, secondo noi vessatorie e ingiustificate, adottate.

I cittadini hanno bisogno di riconoscersi in un progetto che nasce, cresce e agisce sul territorio sempre, non solo in prossimità di una campagna elettorale. Noi vantiamo e rivendichiamo con orgoglio un percorso chiaro con caratteristiche altrettanto chiare: alternativa a queste amministrazioni, trasversalità ideologica, politica di ascolto e dialogo, coinvolgimento. Sulla strada di questo percorso abbiamo trovato ed abbracciato entusiasmo, persone, idee, voglia di fare; abbiamo esposto con fermezza le nostre posizioni e convinzioni.

Domenica è una data importante perché può e deve rappresentare una discontinuità con queste amministrazioni che tanti cittadini per tutto questo tempo hanno invocato e continuano tuttora a farlo.

Può e deve essere un segnale che ci sta una Città pronta a reagire e cambiare. Il nostro invito è di andare a votare, scegliere la nostra coalizione, barrare la lista Tarquinia2024 ed esprimere la preferenza per uno dei nostri sedici candidati in sostegno di Maurizio Leoncelli Presidente. Tarquinia2024 ci sarà anche il giorno dopo del voto e sarà sempre un interlocutore pronto ad accogliere le vostre istanze, i vostri suggerimenti, i vostri consigli.