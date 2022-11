Agraria2022, Tosoni: “Proseguire con la promozione del turismo lento”

Riceviamo da Alberto Tosoni e pubblichiamo

Il 19/02/2021 è stato siglato il protocollo d’intesa tra Comune di Tarquinia, Università agraria di Tarquinia, CAI Comitato di Viterbo e Asd Etruschi Runners avente come oggetto la sentieristica naturalistica del territorio comunale, nell’ottica di sviluppare un turismo sostenibile e responsabile grazie alla valorizzazione dei sentieri naturalistici, sempre maggiormente frequentati da escursionisti e amanti della natura.

Grazie a quell’accordo ed all’impegno di molti volontari, oltre che dell’Assessore dell’Università Agraria Alessandro Sacripanti e dei dipendenti dell’Ente, oggi sono stati realizzati vari percorsi e la caratteristica segnaletica bianca e rossa del CAI guida molti camminatori alla scoperta delle nostre bellezze.

Ora è tempo di fare il passo successivo: ricercare collaborazioni per risistemare le staccionate e l’area pic nic alla Civita, conferendo nuovamente dignità ad una zona purtroppo ad oggi trascurata per la mancanza di fondi (erosi per colpa del pagamento delle tante cartelle esattoriali ereditate da chi ci ha preceduto); ma non solo: proseguire con il sostegno alle meravigliose iniziative della Società Tarquiniense di Arte e Storia e delle guide turistiche locali, incentivare i privati nella creazione di servizi a sostegno del turismo lento.

Vorremmo anche stipulare collaborazioni con i Comuni limitrofi al fine di realizzare un portale web condiviso per l’offerta di pacchetti turistici dedicati al turismo lento, coinvolgendo alberghi, bnb, guest house, ristoranti e promuovendo lo sviluppo di offerte speciali dedicate ai viandanti. Sarebbe nostra premura dare adeguata copertura mediatica, anche mediante blogger di settore, e cercare accordi con tour operator specializzati. Insomma, nella nostra visione le basi sono pronte per sviluppare un turismo culturale da riprogettare concordemente all’ottica dei cammini, per uno sviluppo realmente sostenibile.