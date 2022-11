Agraria2022, Tosoni: “Rimango in mezzo alla gente, come sempre”

Riceviamo da Alberto Tosoni e pubblichiamo

Ho preso, abbiamo preso la decisione di fare una campagna elettorale atipica. Non farò pagine social sponsorizzate, non farò bandiere, banner, e non prenderò una sede fissa. Io sono “Bebo” di sempre, con i piedi a volte in mezzo al fango, e sento di dover continuare a stare in mezzo alla gente, parlare con tutti, pensare ai progetti ancora in piedi.

Trovo giusto che i tarquiniesi mi votino, e votino le persone che hanno scelto di lavorare con me, soltanto se ritengono valido il nostro percorso, e non per altro. I nostri candidati e le nostre candidate faranno i cosiddetti santini e le schede per ricordare alla popolazione come si vota e per evidenziare i nomi ed i volti di chi si è messo al servizio della cittadina, e saranno fatte azioni informative. Ma molte azioni di mera propaganda saranno evitate, perché per i nostri valori di centrodestra pensieri ed azioni devono essere il più possibile per il lavoro.

In questi giorni sto facendo riunioni per preparare i futuri amministratori, analizzando i problemi affrontati sin’ora, la razionalizzazione di alcune gestioni, le opere non eseguite a causa della situazione finanziaria dell’Ente, le tante azioni ed i vari progetti portati avanti anche in periodo Covid. Vado molto fiero dell’entusiasmo e della progettualità che sto vedendo in questi giorni, e ringrazio tutte le persone che si sono messe al lavoro con noi. Ricordo che siamo a disposizione di chiunque voglia porci problematiche o domande, come lo sono e lo siamo sempre stati.