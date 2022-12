Agraria2022, Zacchini: ”Risultato che rafforza anche l’amministrazione comunale”

“Un risultato che dimostra come a Tarquinia il centrodestra unito abbia radici talmente radicate da essere difficilmente battibile”: tra i primi a parlare fuori dai seggi nella notte dello spoglio che premia Alberto Tosoni come presidente dell’Università Agraria di Tarquinia c’è il consigliere provinciale e comunale Stefano Zacchini.

“Il risultato non mi sorprende e anzi me lo aspettavo. – continua Zacchini – Una larga maggioranza che rafforza anche l’amministrazione comunale: la campagna elettorale basata dagli avversari tutta contro l’amministrazione Giulivi dimostra come la stessa abbia ancora radici profonde sul territorio della città. Per cui anche il proseguo del lavoro in Comune ne esce rafforzato; certo, anche noi abbiamo fatto errori o preso decisioni che, in futuro, saranno più aperte al dialogo con la città”.