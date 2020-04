Agricoltura, dalla Regione 10 milioni di euro per i comparti florovivaistico e lattiero-caseario

Riceviamo e pubblichiamo

“Positive le misure economiche a favore dei comparti florovivaistico e lattiero-caseario”. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, all’approvazione da parte della Giunta della Regione Lazio dello stanziamento di 10 milioni di euro per le aziende colpite dalla crisi causata dalla diffusione del coronavirus. 5 milioni di euro andranno al settore florovivaistico e 5 milioni di euro per la produzione del latte bovino e bufalino. “Gli effetti negativi dell’epidemia si ripercuotono anche nel comparto agricolo – sottolinea il consigliere regionale Panunzi -. E non risparmiano due filiere che hanno molta importanza nel sistema produttivo del Lazio. Un ottimo risultato ottenuto grazie all’impegno dell’assessora Enrica Onorati. La Regione sta lavorando bene, adottando in tempi rapidi gli strumenti necessari a sostenere l’economia in questo momento di assoluta emergenza. Con la consapevolezza che, nei prossimi mesi, dovranno essere presi altri provvedimenti in questo settore, per accompagnare la ripresa e non lasciare indietro nessuno”.