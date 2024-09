Agrifestival, buona la prima: per la kermesse a Tarquinia stimati 4.500 visitatori

Riceviamo e pubblichiamo

È stato un vero successo la prima edizione dell’Agrifestival, la kermesse dedicata all’agricoltura e al mondo rurale che si è svolta a Tarquinia lo scorso fine settimana. In due giorni di musica, buon cibo locale, esibizione di trattori, mezzi agricoli e cavalli, sono stati 4500 i visitatori di questa festa.

A organizzare l’evento l’associazione Agri Feroci Laziali, un sodalizio di giovani agricoltori del Lazio, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, dell’Università Agraria e dell’Arsial. Molto apprezzati il convegno sui semi antichi che ha visto la presenza di esperti del settore e i concerti della band “Doppio Senso” e dei disc jockey locali e la serata dedicata alla musica degli anni 90.

“Ringraziamo tutti i concessionari dei mezzi agricoli, gli sponsor e il pubblico. Un ringraziamento agli sparatori che hanno cucinato per tutti, alla Cooperativa Pantano e al presidente Glauco Zannoli, al Brt Moto Club e Cattedde Team. Ringraziamo il Comune di Tarquinia per il patrocinio gratuito e l’Università Agraria di Tarquinia per il patrocinio e contributo, in particolare il presidente Alberto Riglietti e l’assessore Leonardo Mancini che ci hanno espresso apprezzamento e vicinanza.

Siamo felici per l’ottima riuscita della manifestazione e la grande partecipazione degli agricoltori locali e diamo appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione dell’Agrifestival.”