Al Castello di Santa Severa: magia di note con Bio, Blind Inclusive Orchestra

Venerdì 30 agosto, il Castello di Santa Severa si trasformerà in un palcoscenico di emozioni uniche grazie alla performance della Blind Inclusive Orchestra (BIO). Questa speciale orchestra sinfonica, che unisce musicisti ciechi e ipovedenti con professori d’orchestra di grande talento, farà parte della rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa”, un evento promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. La serata promette di regalare un’esperienza indimenticabile, dimostrando che la musica, più di ogni altra forma d’arte, si ascolta davvero “col cuore”.

Un’orchestra unica nel suo genere

La Blind Inclusive Orchestra è nata dall’intuizione del compositore e direttore d’orchestra Alfredo Santoloci, docente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove ha anche ricoperto il ruolo di direttore. Inaugurata il 13 novembre 2022, la BIO è composta per un terzo da musicisti non vedenti, di età compresa tra i 12 e i 65 anni. Nonostante le difficoltà legate alla mancanza di contatto visivo, l’orchestra riesce a suonare in perfetta armonia grazie all’uso della tecnologia: le istruzioni del direttore sono trasmesse tramite parole sussurrate in microfono e ricevute dai musicisti attraverso auricolari. Questo metodo innovativo permette all’orchestra di spaziare dalla musica sinfonica e barocca alla moderna, pop e jazz, offrendo un repertorio musicale vasto e variegato.

Un evento da non perdere

L’orchestra ha già attirato la collaborazione di artisti italiani di grande calibro come Grazia Di Michele, Danilo Rea, Bruno Biriaco, Gianni Mazza, Franco Piana, Rosario Giuliani e Federico Paciotti. Il Castello di Santa Severa, un complesso monumentale gestito da LAZIOcrea, ospiterà questo evento gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Tutti gli spettacoli della rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa” iniziano alle ore 21:00 e il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Castello. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere una serata di musica che tocca il cuore in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio.