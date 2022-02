Al via da lunedì 21 febbraio i lavori di restauro delle facciate degli immobili parrocchiali di Bassano in Teverina

Riceviamo dal Comune Bassano in Teverina e pubblichiamo

Partiranno lunedì 21 febbraio i lavori organizzati dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Maria di Bassano in Teverina per il recupero e il restauro delle facciate degli immobili parrocchiali del paese.

A essere interessati dall’intervento sono la Chiesa Immacolata Concezione di Maria, la Chiesa di Santa Maria dei Lumi e la Casa Canonica Parrocchiale. Il primo immobile è situato nella piazza principale di Bassano in Teverina, gli altri due alle porte del centro storico medievale.

I lavori consentiranno il recupero e il restauro delle facciate di ognuno di questi immobili. Si tratta di un intervento di riqualificazione dello stato conservativo degli edifici che, oltre a ricoprire una valenza religiosa di primaria importanza, sono anche elementi essenziali del patrimonio architettonico e artistico di Bassano in Teverina. A dirigere e seguire i lavori sono l’architetto Mario Dinarelli e il geometra Samuele Conti.

La fase progettuale dell’intervento è iniziata nei primi mesi del 2020 e ha coinvolto un team multidisciplinare di esperti. Fondamentali sono state le indagini storiche e stratigrafiche sugli immobili svolte dalla restauratrice Francesca Correnti. Queste hanno infatti permesso di progettare il tipo di intervento più opportuno da attuare, che ha poi ricevuto il nullaosta dalla “Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio” del Ministero della Cultura.

“Vorrei ringraziare vivamente la Curia di Civita Castellana e il parroco di Bassano in Teverina Don Alfredo di Napoli per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso Bassano in Teverina – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. Quegli immobili rappresentano un patrimonio dall’inestimabile valore storico e di fede per la nostra comunità e non possiamo non accogliere con grande piacere l’iniziativa della Parrocchia”.