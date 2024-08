Al via la campagna d’agosto di Fare Verde contro l’abbandono in spiaggia dei mozziconi di sigaretta

Riceviamo da Fare Verde e pubblichiamo

L’associazione ambientalista, nel mese di agosto distribuirà sulle spiagge italiane dei portacenere portatili, al fine di prevenire l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sull’arenile.

I filtri delle sigarette si degradano in un periodo di tempo che va dai due ai cinque anni. Inoltre, contengono residui della combustione, nicotina e microplastiche inquinanti per l’ambiente.

“Da 35 anni, l’ultima domenica di gennaio, con la manifestazione Il Mare d’Inverno puliamo gli arenili – dichiara Savino Gambatesa, presidente nazionale di Fare Verde – dopo plastica e polistirolo, al terzo posto dei rifiuti che raccogliamo ci sono i mozziconi di sigaretta. Per questo abbiamo lanciato una campagna d’informazione e prevenzione – conclude Gambatesa – i nostri volontari andranno sulle spiagge italiane per informare i bagnanti e regalare posacenere in plastica riutilizzabili a quelli che fumano.”