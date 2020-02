Alberi caduti per il forte vento a Tarquinia: intervento dei volontari AEOPC

Riceviamo dall’Aeopc Tarquinia e pubblichiamo

“A seguito di segnalazioni – riferisce il Presidente Alessandro Sacripanti – siamo intervenuti con due squadre di volontari AEOPC in zona Pantano e Mandrione delle Saline a Tarquinia per rimuovere degli alberi e grossi rami caduti sulla strada a causa del forte vento” le attività sono state svolte su attivazione della Sala operativa regionale ed in contatto con Sindaco Alessandro Giulivi ed il Capitano della Polizia Locale Massimo De Angelis. Il tempestivo arrivo sul posto dei volontari AEOPC ha permesso di far tornare frubile le strade coinvolte, e sono stati molti i ringraziamenti giunti all’AEOPC da parte di alcuni residenti ed automobilisti che erano rimasti bloccati. Dall’Aeopc fanno sapere che si continuerà a mantenere il presidio per eventuali necessita anche in questi giorni di allerta meteo.